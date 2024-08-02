Yalova'da tersanede iş kazası: 2 ölü

Beşiktaş Tersanesi'nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi. İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boomun bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü. İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti. İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor.