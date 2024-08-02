Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
YKS tercihleri için son gün
YKS tercihleri için son gün
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Fındık alım fiyatı belirlendi
Fındık alım fiyatı belirlendi
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Denizli'de işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
Başıboş sokak köpekleri yasası Resmi Gazete'de
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
BTK'dan Instagram'a erişim engeli
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sağlanacak
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve bazı kanunları içeren KHK'da değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
Katliam gibi kaza! Otomobil kaldırımda yürüyen çocuklara çarptı
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
MİT'in yönettiği takas operasyonu dünya basınında
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Salçalık domateste fiyat krizi! Tezgaha 10 kat pahalı geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi

Otomotiv satışları temmuzda yüzde 17,5 düştü. Geçen ay 94 bin 37 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 20:01, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 20:01
Yazdır
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi

ODMD'den yapılan açıklamaya göre, 2024 Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda yüzde 0,1 artışla 672 bin 18 satış gerçekleşti.

Otomobil satışları bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4 artarak 563 bin 351 adet oldu, hafif ticari araç satışları ise yüzde 11,1 azalışla 135 bin 667 adet olarak hesaplandı.

Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı yıllık bazda yüzde 17,5 azalarak 94 bin 37 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 16,4 azalarak 73 bin 396 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,2 gerileyerek 20 bin 641 adede düştü.

10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına kıyasla otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 43,2 arttı. Artış oranı otomobilde yüzde 43,8, hafif ticari araçta yüzde 41,1 oldu.

- C segmenti otomobiller 298 bin 779 satış ve yüzde 55,7 payla ilk sırada

Açıklamaya göre, ocak-temmuz döneminde pazarın yüzde 87,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu. C segmenti otomobillerin pazar payı 298 bin 779 satışla yüzde 55,7, B segmenti otomobillerin payı ise 166 bin 928 satışla yüzde 31,1 olarak kayıtlara geçti.

Satışlar araç gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi 296 bin 786 satış ve yüzde 55,3 payla SUV otomobiller oldu. Bu araçları, yüzde 26,3 pay ve 141 bin 195 adet satışla sedan, yüzde 17,2 pay ve 92 bin 253 satışla H/B otomobiller takip etti.

Pazarda, benzinli otomobil satışları 349 bin 583 satışla yüzde 65,2, hibrit otomobiller 79 bin 525 satışla yüzde 14,8, dizel otomobiller 58 bin 334 satışla yüzde 10,9, elektrikli otomobiller 45 bin 342 satışla yüzde 8,5 ve otogazlı otomobiller 3 bin 567 satışla yüzde 0,7 paya sahip oldu.

Elektrikli otomobil pazarına elektrik motor gücüne göre bakıldığında, 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobillerin satışı yüzde 186 arttı (pazar payı yüzde 7,1) 160 kilovatın üzerindeki elektrikli otomobillerin satışı da yüzde 10,5 artış (pazar payı yüzde 1,3) gösterdi.

1600cc altındaki otomobillerin satışı yüzde 7,6, 1600-2000cc aralığındaki otomobillerin satışı yüzde 0,4, 2000cc üstü otomobillerin satışları yüzde 4,5 azaldı.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı 485 bin 96 araçla yüzde 90,4, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı ise 51 bin 255 araçla yüzde 9,6 olarak hesaplandı.

Van gövde tipi (yüzde 72,1 pay) 97 bin 763 satışla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi (yüzde 15,1 pay) 20 bin 450 satışla ikinci sırada yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber