Ünye İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 21:23, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 21:23
Taflan sahilinde serinlemek için suya giren Sarısoy, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.
Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarısoy, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi gören Sarısoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.