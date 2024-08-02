2 kişinin öldüğü akraba ailelerin kavgasında 2 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 22:14, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:15
Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 30 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe, şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.