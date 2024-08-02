2 kişinin öldüğü akraba ailelerin kavgasında 2 zanlı tutuklandı

Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde 30 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen akraba iki aile arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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