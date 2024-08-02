THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 22:25, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 22:25
Türk Hava Yolları (THY), İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a yapılması planlanan seferlerini yarına erteledi.
Edinilen bilgiye göre, İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek.