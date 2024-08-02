THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi

Edinilen bilgiye göre, THY'nin İran'ın farklı şehirlerine yapılması planlanan seferler, yarın sabah saatlerinden itibaren icra edilecek. Aynı zamanda Irak ve Ürdün seferleri de tedbir amaçlı olarak gündüz saatlerinde meydanlara inilebilecek saatlere göre düzenlendi.