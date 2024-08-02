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Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ağustos 2024 23:12, Son Güncelleme : 02 Ağustos 2024 23:19
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Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava

Dervişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, davanın sadece basit bir idari işlemin iptali talebini içermediğini hukuk devletinin, demokratik düzenin ve insan hakları rejiminin korunmasını amaçladığını ifade etti.

Engelleme kararının gerekçesinin belirtilmediğini, kamu düzeni ile milli güvenliğin korunması için bu kararın alındığının söylendiğini ifade eden Dervişoğlu, "Fakat gün içerisinde kararın katalog suçlarla ilgili olduğu belirtildi. Bu da gerçekte erişim engellemesinin başka bir maksat ve gaye ile yapıldığını göstermektedir. Bu maksat da bir kişinin keyfiliğinden başka bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dava dilekçesinde alınan kararın açık bir biçimde sansür anlamına geldiği, başta Anayasa'ya aykırı olduğu, telafisi güç ve imkansız zararlara sebebiyet vereceği için yürütmenin durdurulması talep edildi.

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