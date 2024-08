İletişim Başkanı Altun'dan, 'Erdoğan'ın Yanındayız' paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimizin, milletimizin, bayrağımızın onuruna her zaman sahip çıkan liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Mağdurun, masumun yanındadır her zaman Recep Tayyip Erdoğan. Haklının, mazlumun safında, haksızın, zalimin karşısındadır. Bu yüzden her daim, Erdoğan'ın yanındayız biz."