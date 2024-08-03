İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
YKS tercihleri için son gün
YKS tercihleri için son gün
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Fındık alım fiyatı belirlendi
Fındık alım fiyatı belirlendi
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
Temmuzda en çok araç satan markalar belli oldu
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
TBMM yeni uygulamalarla 'engelleri' kaldırıyor
Temmuz ayında rekor ihracat
Temmuz ayında rekor ihracat
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
Enflasyon raporu 8 Ağustos'ta açıklanacak
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
LGS'de ikinci nakil işlemlerinde son gün
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 08:18, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 08:16
Yazdır
İstanbul'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mobilya atölyesinde ağır hasarın meydana geldiği yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber