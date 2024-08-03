Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kazada Hafize Yücel olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Yücel, Belgin Kutlu ve Kafkas Kutlu ise ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

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