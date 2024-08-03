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İran-İsrail gerilimi tırmanıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından, Tahran-Tel Aviv hattı yine gerildi. Birçok hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle İsrail, Lübnan ve İran uçuşlarını askıya aldı. ABD Ordusu, İsrail'in güvenliğini sağlamak için bölgeye savaş jeti ve gemi sevkiyatı başlattı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 10:12, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:10
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İran-İsrail gerilimi tırmanıyor

İran devlet televizyonunun "dünya önemli gelişmelere tanıklık edecek" yorumu, ardından gece saatlerinde televizyon yayınlarının kesilip askeri marşların çalınması olası bir operasyon iddialarını gündeme getirdi.

Gerginlik tırmanırken birçok hava yolu firması bölgeye seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkelere ait hava yolu firmaları, İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi.

Birçok ülke İsrail, İran ve Lübnan'daki vatandaşlarına geri dönün çağrısı yaptı, bölgeye seyahat etmeyi düşünenleri uyardı.

Fransa, vatandaşlarına "İran'ı derhal terk edin" çağrısında bulundu.

Hindistan, İsrail'deki vatandaşlarını ülke içi seyahatten kaçınmaları konusunda uyardı.

Polonya ise vatandaşlarına "İsrail, İran ve Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

Gelişmeler devam ederken, Amerikan ordusu, İsrail'e destek için Orta Doğu'ya ek savaş jeti filosu gönderme kararı aldı.

Savaş uçaklarının yanı sıra balistik füze savunma kapasitesine sahip savaş gemilerinin de bölgeye gönderileceği duyuruldu.

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