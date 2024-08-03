Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı süreç

Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelerin 96 milyar lirayı bulan borcunun tahsili için harekete geçti. Borcun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğu kaydedildi.

Borçların tahsilatında ise 6 aşamalı bir süreç işliyor.

Süreci anlatan AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Önce SGK İl Müdürleri aracılığıyla belediyelerin bilgilendirilmesi söz konusu. Ardından bu borçlarla ilgili yine gerekli bildirimlerin belediyelere yapılması söz konusu. Üçüncü aşamada eğer bu bildirilen borçlara itiraz yoksa borçların ödenmesine dair süreç işliyor." dedi.

Borçlar ödenmezse icra süreci başlıyor

Belediyeler borçlarını ödemedikleri takdirde süreçte diğer aşamalara geçiliyor.

Bildirim yapılan borçların ödenmemesi durumunda, icra işlemleri resmen başlatılıyor. Sürecin beşinci aşamasında, borçla ilgili olarak talep edilirse taksitlendirme yapılabiliyor. Son aşamada ise borcun hala ödenmemesi durumunda, belediyelere ait gayrimenkuller SGK'ya teklif edilebiliyor.

Belediyelerden gelen teklifler SGK yönetim kurulunca değerlendiriliyor. Verilen karara göre süreç tamamlanıyor.