'Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar dezenflasyon sürecine katkı sunuyor'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen büyümede dengelenme politikasının önemli bir göstergesi olan ihracatın artmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, ihracatçıları ve onları çeşitli araçlarla destekleyen kurumları tebrik etti.

"OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar"

İhracatın Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak, 22,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Yılmaz, "İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ihracatta yakalanan bu ivme benzerinin, turizm gelirlerinde de görüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolarla rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar. Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek, rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır. Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz."