Girdiği evden 5 bin lira çalan hırsız balkondan düştü

İhbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B. hakkında daha önce de 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. Katına giren Gürkan B. (40), evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi.

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