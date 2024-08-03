Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bilecik'e bağlı Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık sokakta bulunan binanın mutfağında ocakta unutulan bir yemekten dolayı yangın çıktı.

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