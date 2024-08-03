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Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Antalya turizmi, bu yıl, büyük bir tur operatörünün batışı, ekonomik sorunlar ve savaşlara rağmen rekor yılı olan 2023'ün de üzerinde turist sayısıyla temmuz ayı sonu itibarıyla da yeni bir rekora imza attı. Bu yıl 7 aylık dönemde kente hava yoluyla toplam 9 milyon 58 bin kişi, temmuz ayında ise 2 milyon 742 bin turist geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 13:12, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:10
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Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu aştı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan aldığı verilere göre Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 2024 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 9 milyon 58 bin 186 kişi oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl 7 ayda kente gelen turist sayısında yüzde 10'luk artış gerçekleşti. Turist sayısındaki artış kişi olarak ise 827 bin 814 kişi olarak açıklandı. Bu yıl 1 Ocak'tan 31 Temmuz'a kadarki süreçte Antalya'ya hava yoluyla gelen turistlerin 8 milyon 495 bin kişisini yabancılar, 562 bin kişisini de gurbetçiler oluşturdu. Gurbetçi turist sayısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 10'u aşan yükselme gerçekleşti.

RUSLAR YENİDEN İLK SIRADA

Bu yılın ilk yarısında ekonomik sorunlar sebebiyle Rusya'dan gelen turist sayısının azalması ve Almanya'nın da son yıllardaki artışının devam etmesine bağlı olarak, uzun yıllar sonra yeniden Alman turistler Antalya'da ilk sıraya yerleşmişti. Ancak 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da etkisiyle ve yaz dönemi Rus turist ilgisinin artmasına bağlı olarak temmuz ayı sonu itibarıyla Ruslar yeniden ilk sıraya geçti. Yılın 7 aylık döneminde Rusya'dan toplam 2 milyon 40 bin turist geldi. Geçen yıla göre 184 bin kişiyle yüzde 10 artış gösteren Rusların toplam turizmdeki payı ise yüzde 24 oldu.

İLK 5'TEKİ DİĞER ÜLKELER

İkinci sıradaki Almanya'dan gelen turist sayısı ise yüzde 8'lik artışla toplamda 1 milyon 770 bine yükseldi. Son yıllarda istikrarlı bir şekilde artışın yaşandığı Alman pazarındaki sayısal artış ise 131 bin kişi olurken, Almanların toplamdaki milliyet payı yüzde 20,8 oldu. Üçüncü sıradaki İngiltere'den yüzde 22'ye yakın artışla 874 bin turist geldi. Milliyet payı yüzde 10 olan İngilizler geçen senenin aynı dönemine göre 157 bin kişi arttı. Dördüncü sıradaki Polonya'dan yüzde 23,7'lik artışla 683 bin turist gelirken, Polonyalıların toplam turizmdeki milliyet payı yüzde 8'e yükseldi. Polonya'dan gelen turist sayısındaki artış, 131 bin kişi oldu. İlk 5'te yer alan Hollanda'dan ise yüzde 11 artışla 279 bin turist geldi.

TEMMUZDA 2,7 MİLYON TURİST

Bu yılın temmuz ayında Antalya'ya 2 milyon 742 bin turist geldi. Geçen yıl temmuz ayındaki 2,6 milyon turist sayısına göre yüzde 2,7'lik artış yaşandı. En çok turist gelen ülkeler sıralamasında Rusya, ilk sırada yer aldı. Temmuz ayındaki Rus turist sayısı yüzde 10'a yakın artışla 598 bin kişi oldu. Temmuz ayının ilk yarısında Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'dan ise yüzde 1,3'lük düşüşle 441 bin kişi gelirken, Almanlar 2'nci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise ikisi de yüzde 14 düzeyinde artış gösteren ve 223'er bin turistin geldiği İngiltere ve Polonya paylaştı. En çok turist gelen diğer ülkeler Kazakistan 104 bin, Romanya 99 bin, Hollanda 77 bin, Çekya 70 bin, Slovakya 62 bin, Ukrayna 59 bin, Danimarka 50 bin kişi olarak sıralandı.

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