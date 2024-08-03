Sinop'ta başıboş köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Yapraklı köyünde oturan Tuğra Y, motosikletiyle ilçe merkezine giderken başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla Türkeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tuğra Y, "Sokaktaki sahipsiz köpekler yüzünden bir çok kez kaza atlattım. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum; lütfen bu köpeklere bir çözüm bulun. Gideceğimiz yere gidemiyoruz sokaklar köpek dolu. Gittikçe çoğalıyor bu köpekler, daha büyük kazaların yaşanmaması için bu soruna kesin çözüm bulunmalıdır." dedi.