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Cihangir'de üç kadına saldırı: Kabusu yaşadılar

İstanbul Cihangir'de eğlenmeye çıkan 3 kadın, bir işletmedeki görevlilerin saldırısına uğradı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırıya dönüşen tartışmanın, cep telefonu şarj etme konusundan başladığı ifade edildi. Olayla ilgili olarak iki saldırgan gözaltına alınırken, saldırganların birinin 13, diğerinin 12 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 14:43, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 14:45
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Cihangir'de üç kadına saldırı: Kabusu yaşadılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına eğlenmeye giden 3 kadın müşteri, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.

Cihangir'de 3 Haziran günü eğlenmek için bir mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında, telefon şarj etme konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Mekanın koridoruna da taşan tartışma, burada kavgaya dönüştü.

İşletme ortaklarından biri ile diğer çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine başvuran üç kadın, kendilerine saldırdığını söyledikleri iş yeri ortaklarından V.T. ile çalışan M.M.D'den şikayetçi oldu.

ÜÇ KADIN POLİS MERKEZİNE BAŞVURDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

"Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır." denilen açıklamada, "İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından bugün adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullandı.

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