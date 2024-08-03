Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye'ye ilki yaşattı. Finale yükselen 16 yaşındaki milli yüzücü bu kategoride Türkiye'den finalde boy gösterecek ilk sporcusu oldu.

KUZEY TUNÇELLİ İLKİ BAŞARDI

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500m elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle toplam 4 seri sonunda 5. sırada yer aldı ve en hızlı 8 sporcunun yarışacağı finale yükseldi. Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde final yüzmeye hak kazanan ilk sporcusu olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli'nin yarışı 4 Ağustos Pazar saat 19.37'de başlayacak.

KARİYERİ

2023 yazında, İsrail'in Netanya kentindeki Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda iki altın madalya ile öne çıkarken, 1500 metre tarihinde 15 dakika barajının altına inebilen tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü unvanını aldı. Tunçelli, bu şampiyonada hem 800 hem de 1500 metrede Olimpiyat vizesi aldı.

Doha 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda da yarışan Kuzey, büyüklerde 1500 metre dünya sekizinciliği elde ederek önemli bir başarı daha yakaladı.

2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde kazandığı şampiyonlukla büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Kısa süre sonra, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stil finalini ilk sırada tamamlayarak üst üste ikinci kez Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Kaydettiği 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekorunun yanı sıra; Avrupa gençler, şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarına imza attı.

Kuzey Tunçelli kariyerini Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sürdürüyor.