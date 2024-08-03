Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Cihangir'de üç kadına saldırı: Kabusu yaşadılar
Cihangir'de üç kadına saldırı: Kabusu yaşadılar
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı süreç
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında 6 aşamalı süreç
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
YKS tercih süresi yarın doluyor
YKS tercih süresi yarın doluyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
DMM'den 'AYM'nin İletişim Başkanlığı kararı' iddialarına açıklama
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Tarihi MİT operasyonu dünya basınında
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Şimşek: Cari açıkta kayda değer gerileme bekliyoruz
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Profesör Arıboğan: İnstagram politiğin dibidir
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre sınav süresi 35 dakikadan 40 dakikaya yükseldi. Park manevrasında değişiklik yapılırken, sürücü adaylarına geri parkta bir hamle hakkı daha verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 16:07, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:08
Yazdır
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti

Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili değişen yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kurs kayıtlarından sınav sürelerine kadar birçok konuda değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikte direksiyon eğitimi ders sınavları, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergahta yapılacak.

Ehliyet alacakların yeni düzenleme ile dikkat etmesi gereken hususları belirten Trafik Eğitmeni Zakir Çelepkolu, paralel parkta oval bir şekilde paralel park aşamasının yapılacağını belirtti. Çelepkolu; ''Sınav süresi 35 dakikayken artık 40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergahımız varken sınav güzergahı artık iki güzergah olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergahta sınava tabi tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak'' dedi.

Yeni düzenleme ile U dönüşünün yapılacağını belirten Çelepkolu; ''Sınav güzergahlarında müsait bir yerde U dönüşü noktası belirlenecek ve adaylar oradan U dönüşü sağlayacaklardır. En önemli nokta ise özellikle bizim bölgemizde diğer ileride de bizim karşılaştığımız joker sorunu var. Joker sorunu nedir? Bir öğrencinin yerine başkasının sınava girmesidir. Artık sürücü kursuna gelip kayıt olan kişi müracaat formunu kendisi doldurduktan sonra canlı ortamda sürücü kursu tarafından fotoğrafı çekilip Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri olan MEBBİSE fotoğrafını aktaracağız. Bunun yanında bir de biyometrik fotoğrafını da sisteme aktaracağız. Böylelikle bakanlık bunun önüne bir nebze olsun geçmiş olacak. Yine engellilere yönelik bazı çalışmalar olacak. Engeli vatandaşımız kendi aldığı araca uygun tertibat sağlanırsa belki de kendi aracıyla sınava girebilecek'' şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber