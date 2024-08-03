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Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde barışmak için bir ara gelen husumetli akrabalar arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada Mehmet Ayar (33) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 6 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 16:17, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:55
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Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Hamitli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi. Taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Mehmet Ayar, H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), R.A. (27) ile E.A. (40) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bıçak darbesi alan Mehmet Ayar, tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen S.A. ile E.A.'nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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