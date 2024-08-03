Yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye eri hayatını kaybetti
SİNOP'ta savunma sanayi şirketinin atışlı test faaliyeti sırasında yakındaki ormanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri Kadir Eren Öter (22), memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Savunma sanayi şirketinin Sinop'ta gerçekleştirdiği atışlı test faaliyeti sırasında yakındaki ormanda yangın çıktı. Şirkette görevli itfaiye eri Kadir Eren Öter, yangına müdahale ederken uçurumdan düşüp, hayatını kaybetti.
Kadir Eren Öter için memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cemil Ercan Camisi'ndeki törene Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürü Tümgeneral Hüseyin Duman, savunma sanayi şirketinin yetkilileri, itfaiyeciler katıldı. Cenaze namazı öncesi Öter'in tabunun bulunduğu cenaze aracına elini koyan sözlüsü Tuğçe Baskal (21), gözyaşı döktü. Kadir Eren Öter'in cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.