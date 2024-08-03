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Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?

Enflasyonun temmuzda aylık bazda yüksek çıkması bekleniyor. TÜFE'nin Reuters anketine göre temmuzda yüzde 3,45, AA Finans'a göre yüzde 3,51 artması bekleniyor. Yıllık TÜFE'nin yüzde 62 seviyesine gerilemesi beklenirken, yıl sonu tahmini yüzde 42 düzeyinde...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 17:00, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:06
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Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?

Piyasalar temmuz ayı enflasyon verilerini bekliyor. Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında aylık yüzde 3,45 artması, mayıs ayında gerçekleşen bu yılki zirvenin ardından baz etkisinin de katkısıyla yıllık olarak düşüşünü hızlandırarak yüzde 62,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 38 tahminlerinin üstünde yüzde 42,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yıl sonu tahminleri bir önceki ankete göre anlamlı bir değişim göstermedi.

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette beklenti yüzde 3,51 oldu. Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu.

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay 1,5 puan ilave katkıya dikkat çekti

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters ile söyleşisinde vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını belirtmiş ve verinin beklentilerden yüksek gelebileceğini söylemişti.

TCMB'nin geçen hafta yayımladığı piyasa katılımcıları anketindeki temmuz ayı TÜFE beklentisi yüzde 2,77 seviyesindeydi. Bu beklentilerin geçen haftaya göre belirgin yukarı revize edildiğini gösteriyor.

Enflasyon mayısta zirveyi gördü

Yılbaşında yapılan fiyat ayarlamaları ve asgari ücret zammının etkisiyle ocak ve şubat ayında TÜFE sırasıyla aylık yüzde 6,7 ve yüzde 4.53 artış göstermişti. Mart ve nisan ayında TÜFE görece yavaşlasa da beklentilerin üzerinde seyretti ve aylık yaklaşık yüzde 3,2 arttı. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 artarak yıllık bazda zirvesine ulaştı. Haziran ayında aylık fiyat artışları da yüzde 2'nin altına düştü ve TÜFE yıllık olarak yüzde 71,60 seviyesinde gerçekleşti.

Temmuz ayında alkollü içecekler ve tütün ürünlerindeki yıl ortası vergi güncellemesi, akaryakıt ve enerji kalemindeki artışların etkili olduğunu söyleyen ekonomistler yıllık veride geçen seneden baz etkisinin hızlı düşüşteki ana etken olduğunu belirtti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,35 arttığını; açlık sınırının ise 19 bin 234 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini sonuncusu Mart ayında olmak üzere 4 bin 150 baz puan yükseltti.

Finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığını belirten TCMB enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunu sıkılaştıracağı da belirtiyor.

5 Ağustos'ta açıklanacak

TÜİK temmuz ayı enflasyon verisini 5 Ağustos saat 10.00'da açıklayacak.

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