Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti

North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada Sürmeneli, ilk raundu 5-0 kaybettikten sonra ikinci raundu 4-1 kazandı. 3'üncü ve son raundta rakibine 3-2 kaybeden milli boksör, toplam skorda rakibine 4-1 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net