Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'e çeyrek finalde veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 66 kg çeyrek final karşılaşmasında olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'a mağlup olarak olimpiyatlara veda etti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 18:41, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 18:43
North Paris Arena'da oynanan karşılaşmada Sürmeneli, ilk raundu 5-0 kaybettikten sonra ikinci raundu 4-1 kazandı. 3'üncü ve son raundta rakibine 3-2 kaybeden milli boksör, toplam skorda rakibine 4-1 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi