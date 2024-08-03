Ayasofya Meydanı'nda büyük Filistin mitingi

Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek Filistin'e destek mitingi için on binlerce kişi bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler, Filistin Dayanışma Platformun öncülüğünde Filistin'e destek için Ayasofya Meydanında toplanacak.