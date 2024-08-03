Ayasofya Meydanı'nda büyük Filistin mitingi
Ayasofya Meydanı'nda Haniye'nin son çağrısı kapsamında Filistin'le dayanışma için miting gerçekleştiriliyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 18:53, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:15
Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.
Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirilecek Filistin'e destek mitingi için on binlerce kişi bir araya geldi.
Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler, Filistin Dayanışma Platformun öncülüğünde Filistin'e destek için Ayasofya Meydanında toplanacak.