MİT'ten PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Cihangir'de üç kadının saldırıya uğradığı mekan mühürlendi
Cihangir'de üç kadının saldırıya uğradığı mekan mühürlendi
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal olacak boşanma davası kararı
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
YKS tercih süresi yarın doluyor
YKS tercih süresi yarın doluyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
Oto pazarında daralma sürüyor: Satışlar yüzde 17,5 geriledi
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
İki bakanlık süt piyasasına yönelik inceleme başlattı
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Uraloğlu: Instagram kurallara uyarsa erişim yasağını kaldıracağız
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Peynir etiketlerinde yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Türkiye'nin madeni parası 100 yaşında
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
Suikasta uğrayan İsmail Heniyye Katar'da toprağa verildi
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
ÖSYM açıkladı: YKS tercih süresi uzatıldı
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
'Bakan Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı çıktı' haberine açıklama
Ana sayfaHaberler Terör

MİT'ten PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 19:11, Son Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:31
Yazdır
MİT'ten PKK'nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber