Bartın'da kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Şule B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Mikail B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Y.B. (8), Mikail B. (61) ve Şule B. (35) yaralandı.

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