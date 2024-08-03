18. Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyonda, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakayı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 galip tamamladı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 18. Süper Kupa'nın sahibi oldu.

- Beşiktaş, üçüncü kez şampiyon

Siyah-beyazlı takım, TFF Süper Kupa'yı üçüncü kez müzesine götürdü.

2006'daki ilk Süper Kupa organizasyonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon olan Beşiktaş, 2021 Süper Kupa'da ise Antalyaspor'u penaltılarla geçerek zafere ulaştı. Beşiktaş, son organizasyondaki Galatasaray galibiyetiyle üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

- Süper Kupa maçları

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 18 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç 30.07.2006 Frankfurt Galatasaray-Beşiktaş 0-1 05.08.2007 Köln Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1 17.08.2008 Duisburg Galatasaray-Kayserispor 2-1 02.08.2009 İstanbul Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2 07.08.2010 İstanbul Bursaspor-Trabzonspor 0-3 12.08.2012 Erzurum Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 11.08.2013 Kayseri Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma) 25.08.2014 Manisa Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı) 08.08.2015 Ankara Galatasaray-Bursaspor 1-0 13.08.2016 Konya Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı) 06.08.2017 Samsun Beşiktaş-Konyaspor 1-2 05.08.2018 Konya Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı) 07.08.2019 Ankara Galatasaray-Akhisarspor 1-0 27.01.2021 İstanbul Başakşehir-Trabzonspor 1-2 05.01.2022 Doha Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı) 30.07.2022 İstanbul Trabzonspor-Sivasspor 4-0 07.04.2024 Şanlıurfa Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 (Hükmen) 03.08.2025 İstanbul Galatasaray-Beşiktaş 0-5

- Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa alan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle: