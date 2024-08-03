Düğünde damada tabutlu şaka

Düzce'de damadın arkadaşları, düğün salonuna tabutla geldi. Salondakiler gülme krizine girerken, damadın en yakın arkadaşları tabutla sahneye kadar gitti. Sahnede damadı tabutun içine koyan arkadaşları "Yunus gruptan ayrıldı" yazılı tabut ile salondan ayrılırken, damadın kendisini çekenlere poz vermesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.