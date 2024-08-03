Belediye başkanından tepki çeken 'instagram' tweti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin sosyal medya mecrası Instagram'ın kısıtlanması ile ilgili attığı tweet tepkiyle karşılandı. Ünlüce'nin "Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal mecrayı erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21'inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil" ifadelerine çok sayıda eleştiri geldi. Yorumların bazınlarında örneğin yanlış olduğu vurgulanırken, bazı yorumlarda ise kartla su yüklemenin devam ettiği hatırlatıldı.