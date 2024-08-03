Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı

Son dönemde artan petrol fiyatları ve işçi maliyetleri, evden eve nakliyat sektöründe büyük fiyat artışına neden oldu. Fiyatlar son bir yıl içinde yüzde 120 oranında artarken Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, artış sebeplerini açıkladı.



Artan petrol fiyatları sebebiyle evden eve nakliyat fiyatlarının son bir yılda yüzde 120 oranında arttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozcuoğlu Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Uluç, fiyat artışlarının sektöre olan etkilerini ve gelecekteki beklentilerini değerlendirerek, "Petrol fiyatlarındaki yükseliş, evden eve nakliyat maliyetlerimizi doğrudan etkiliyor. Nakliye araçlarımızın büyük kısmı fosil yakıtla çalışıyor ve petrol fiyatlarındaki her artış, operasyon maliyetlerimizi doğrudan yükseltiyor. Ayrıca, işçi maliyetlerindeki artış da göz ardı edilemez faktör. İşçi ücretlerindeki yükseliş, sosyal güvenlik primleri ve diğer yasal yükümlülükler, toplam maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı" dedi.

"Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık"

Artan maliyetlerin müşterilere yansıdığını belirten Uluç, "Artan maliyetler nedeniyle nakliyat firmaları, bu maliyetleri müşterilere yansıtmak zorunda kaldı. Fiyatlarımızı yeniden düzenlemek zorunda kaldık. Bu durum, müşterilerimize daha yüksek fiyatlarla hizmet sunmamıza neden oldu. Ancak, maliyetlerdeki bu artışlara rağmen, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Eğer petrol fiyatlarındaki artış sürerse ve işçi maliyetleri yükselmeye devam ederse, fiyatlarımızda yeniden düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz. Ancak, sektördeki bu zorluklara rağmen, kaliteli ve güvenilir hizmet sunma taahhüdümüzden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"Müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

Uluç, müşterilerin bu zorlu dönemde kendilerine gösterdiği anlayış ve destek için teşekkür ederek, "Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli olmuştur. Bu zorlu süreçte, müşterilerimizin anlayışına minnettarız ve onların beklentilerini karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Taşımacılık ile ilgili bir çok insan fiyat ve bilgi almak için bizlere ulaşmak istiyor. Konuyla ilgili tüm bilgilere www.kozcuogluevdenevenakliyat.com adresinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.