Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de 1 Haziran 2023 - 31 Temmuz 2024 tarihlerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bazı operasyon başlıklarıyla ilgili bilgi paylaştığı toplatıda yeni düzenleme hakkında konuştu.

Trafik ve önleyici devriye sayılarını artıracaklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, bölgede Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurulduğunu, 250 polisin buraya gönderileceğini, 111 araç tahsis edileceğini, trafik devriye sayısının iki buçuk kat artacağını söyledi.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Bu destekleri jandarmamıza da vereceğiz. Devriye araçlarımıza yüz tanımalı kamera sistemi de geliyor. Biz bu yıl bu uygulamaya başladık. 2025 yılının sonunda emniyet, jandarma hatta sahil güvenliğimizde denetimlerimizde personellerimizin yakasında yüz tanımalı ASELSAN'ın yaptığı kameralardan faydalanalım istiyoruz. Bunu isteme sebebimiz geri dönük 30 gün boyunca vatandaşlarımız ile olan diyalogumuz kayıt altında olsun."