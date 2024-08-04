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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' yanıtı

Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, mücadelenin ardından paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar sarı-kırmızılıların bir önceki derbi galibiyetine atıfta bulunarak, "Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez! Bir dahakine edebinle sevin." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 07:34, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 07:38
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'salıncak' yanıtı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzandı.

Siyah-beyazlılar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılılara "salıncak" paylaşımıyla ilgili yanıt verdi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı Samsun'a çıkmadan önce değerli annesi ve kız kardeşini, silah arkadaşlarının kurmuş olduğu ve Akaretler'de kapı komşuluğunu yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne emanet etmiştir.

Anlaşılacağı üzere Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kurulduğu günden beri yalnızca vatanına ve milletine yürekten bağlı cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla aynı davanın içinde yer almış, sonucunda da milli irademizin nişanesi olan şanlı cumhuriyetimiz ilan edilmiştir.

Kendi iç sorunlarını örtbas etmek ve kitlelerini konsolide etmek için ezeli rakibine saygısızlık yapanlar, Türk sporunun temiz kalmasından çok, daha da kirlenmesine hizmet etmektedirler.

Yetkililer, söylemlerine göre haberlerinin olmadığı ve "bir çalışanlarının hazırladığı" malum içerikten dolayı paylaşımın ardından özür dilemişler ve gönderinin derhal kaldırılacağını beyan etmişlerdir.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kendini kimseden özür dileyecek konuma düşürmez.

Ülkenin kurtarıcı ve kurucu iradesinin en önemli paydaşlarından biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne hiçbir hadsiz el dokunamaz, hiçbir kirli ağız leke konduramaz.

Her taraftar; takımının maçını heyecanla bekler, kazanmasını hayal eder. Sadece bizler, takımımızın nasıl oynayacağını ve nasıl kazanması gerektiğini deklare ederiz: "Şerefinle oyna, hakkınla kazan!"

Herkesin ezberinde olan bu şiarımıza sizler için tavsiye olması adına bir cümle daha ilave ederek manifestomuzu sonlandırıyoruz.

Bir dahakine edebinle sevin."

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