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Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamaları ve yeni evlenen çiftler konuta olan talebi patlattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 07:39, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:50
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Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçek'in haberine göre;

Kiralık konut piyasasında hareketli bir döneme giriliyor. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamalarının gerçekleşmesi ve düğün sezonunun yavaş yavaş tamamlanması ile kiralık konut talebinde ciddi anlamda bir artış bekleniyor.

Sektör oyuncuları 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını, bunun da kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışının arttığı gözleniyor. Kiralık konutlarda en fazla aranan niteliğe bakıldığında ise 1+1 ve 2+1 olduğu ifade ediliyor. Bu da öğrencilerin arayışlarından kaynaklanıyor.

KİRALAR DA ARTACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri "Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor. O sebeple kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor. Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırabilir" diyor.

KONUT ÜRETİMİ ARTIRILMALI

Konut sektörü temsilcileri artan nüfus ve yeni talep dalgası ile büyükşehirlerde kiralık konut sıkıntısı yaşandığını ifade ederek "İnsanlar

yüksek kiradan çok, kiralık ev bulamamaktan şikayet ediyor. Bu sebeple konut üretiminin mutlaka artması gerekiyor. Ancak girdi maliyetlerinin bu denli yüksek olduğu bir ortamda proje üretebilmek oldukça zor" açıklamasında bulunuyor.

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