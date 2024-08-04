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Instagram ne zaman açılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli hala devam ediyor. BTK'nın re'sen erişim engeli sonrası mahkeme kararı bekleniyordu. Sulh ceza hakimliği üzerinden herhangi bir karar henüz gelmiş değil ancak Instagram'a erişim sağlanamıyor. Instagram'ın kapatılma nedeni katalog suçlar olarak açıklandı. Böylece mahkeme kararı zorunluluğunun da ortadan kalkabileceği ifade edildi. Peki, Instagram açılacak mı? Instagram açıldı mı? Instagram ne zaman düzelir? Instagram'a nasıl girilir? İşte Instagram'a erişim engelinde son bilgiler

Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 10:15, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:15
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Instagram ne zaman açılacak?

Sosyal medya platformu Instagram'ın kapatılmasının üzerinden 48 saat geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram için erişim engeli kararının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyordu. 2 Ağustos tarihinde Instagram, re'sen engellendi. BTK'nın Instagram'a Türkiye'den erişimi re'sen engellemesinin ardından bir mahkeme kararı çıkarması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararının devam ettiği görüldü. Peki, Instagram ne zaman açılacak? Instagram açıldı mı? Instagram düzelir mi? Instagram neden kapatıldı?

Instagram neden kapatıldı, ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle 2 Ağustos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılma nedenini "katalog suçlar" olarak açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Böylece, katalog suçlar kapsamında kapatılan Instagram'a yasağın mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı ve kapalılık halinin re'sen alınan kararla devam ettirileceği düşünülüyor.

Katalog suçlar ise çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

META cephesinden ne BTK'nın erişim engelleme kararına ne de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "META'yı uyardık, yanıt alamadık" sözlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı?

CNBC-e'nin kaynaklardan edindiği bilgilere göre, kapatmanın gerekçesi katalog suçlar kapsamında olursa mahkeme kararı zorunluluğunun ortadan kalktığı savunuluyor. Bu yaptırımın kaldırılması için bir süre belirlenmediği ve Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu belirtiliyor.

Instagram'a nasıl girilir?

Instagram uygulamasına masaüstü veya mobilden erişmek isteyen kullanıcılar farklı yöntemleri de araştırıyor. Instagram'a erişim için kullanılan en yaygın yöntem ise VPN kullanımı. VPN uygulamalarının cihazlarda kullanımıyla Instagram'a erişim sağlanabiliyor.

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