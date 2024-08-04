İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 08:00, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:15
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildi. Valilik onayıyla 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Arınç Çevik ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Lütfü Çırakoğlu getirildi.