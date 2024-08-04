İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildi. Valilik onayıyla 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi.

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