434 bin araç ve sürücüye işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 25 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde 2 milyon 526 bin 729 aracın denetlendiğini duyurdu.

Denetimlerde; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 246 sürücüye, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 968 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan 18 bin 319 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 88 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 sürücüye işlem uygulandı.

Toplamda 434 bin 129 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya mesajında, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.