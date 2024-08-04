KPSS maratonu bitiyor

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ÖABT ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı'na 461 bin 763 aday başvurdu. İlk oturum olan ÖABT bugün saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara 75 soru için alanlarına bağlı olarak 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. 120 dakika cevaplama süresi olan bu sınavda da adaylara 75 soru yöneltilecek. Adaylar, ilk oturum için saat 10.00'dan, öğleden sonra yapılacak ikinci oturum için ise saat 14.30'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek engelli sürelerini kullanabilecek. 81 ilde 103 merkezde gerçekleştirilecek sınavlarda 63 bin 593 görevli yer alacak. 6 bin 834 emniyet mensubu da görev yapacak. Nüfus müdürlükleri bugün saat 07.00-14.30 saatleri arasında adaylar için açık tutulacak. ÖABT ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.