Diyarbakır'da güzellik salonlarına 'Baypas' operasyonu: 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fizyoterapi, güzellik ve masaj salonu merkezi adı altında fuhuş yaptıkları belirlenen şahıs ve adresler 2 ay teknik takibe alındı.

Polis, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak müşterilerine randevu verdiğini, çete üyelerinin fuhşu özel terapi diye adlandırıp müşterilerine özel terapi için özel odalarda ağırlayıp 33 ayrı olayı belirledi.

Çete üyelerinden 3 kadın, bir güzellik merkezine giderken kadınlardan birinin güzellik merkezine tabanca ile ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

10 kişinin gözaltına alındığı baypas operasyonunda, 7 şüpheli emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Güzellik ve masaj salonları mühürlenerek kapatıldı, yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandı.

"10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu"

Şüpheli şahısların "fuhşa teşvik", "aracılık veya yer temin etmek" olayı ile ilgili olarak; incelemesi yapılan kişilerin, tapu müdürlükleri, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunlarından gelir elde edip edilmediği, deniz ve hava taşıtı bulunup bulunmadığı, kripto varlıkları, MASAK ve Gelir İdaresi kayıtları araştırılmış, yapılan detaylı ve titiz araştırma sonucu aklama suçuna karıştığı değerlendirilen 6 şüphelinin; 3 adet dairesine, 3 adet aracına, 1 taksi plakasına, 13 adet banka hesabına toplam 10 milyon 700 bin TL değerindeki taşınır ve taşınmazlarına el konuldu.