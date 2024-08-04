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Erman Toroğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun sürpriz teklifini açıkladı!

Eski futbolcu, eski hakem ve günümüzün futbol yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan teklif aldığını ancak teklifi reddettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 09:53, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:54
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Erman Toroğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun sürpriz teklifini açıkladı!
Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0'lık tarihi bir farkla mağlup etmesinin ardından Erman Toroğlu, katıldığı canlı yayın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK SÖZLER

Süper Kupa finaliyle ilgili ise Galatasaraylı futbolcuların isteksiz bir futbol ortaya koyduğunu Toroğlu, "Şimdi söyleyince kızacaklar ama sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana." dedi.

"TÜRKİYE'DE KİMYALAR BOZULDU"

Toroğlu, 'Mourinho geldikten sonra Türkiye'de kimyalar bozuldu. Mourinho'nun şekli, kafa yapısı, hareketleri çok farklı. Galiba Galatasaraylılar Portekizli hoca ile rekabet edecek teknik adam arıyor' ifadelerini kullandı.

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