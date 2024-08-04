Gaziantep'te tır dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu, ulaşım durdu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu. Kapanan yol, balyaların kaldırılması ile açıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 10:09, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:10
Olay, gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Cuma A. yönetimindeki tırın dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu. İslahiye Belediyesi ekipleri iş makinesi ile pamuk balyalarını yolun kenarına aldı.
Yoğunluk oluşan yoldaki trafik kontrollü şekilde açıldı. Pamuk balyaları olay yerine gelen başka bir tıra yüklendi.