Gaziantep'te tır dorsesindeki pamuk balyaları yola savruldu, ulaşım durdu

Yoğunluk oluşan yoldaki trafik kontrollü şekilde açıldı. Pamuk balyaları olay yerine gelen başka bir tıra yüklendi.

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