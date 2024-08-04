Meteor yağmurunu Bursa'da izlediler

Apartman ve sitelerde yeni dönem
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Maliyeden rekor vergi cezası
Maliyeden rekor vergi cezası
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
KPSS maratonu bitiyor
KPSS maratonu bitiyor
YKS'de tercih dönemi için son gün!
YKS'de tercih dönemi için son gün!
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
THY, bu geceki İran, Irak ve Ürdün seferlerini yarına erteledi
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Katz'ın Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepkiler
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Facebook, Diyanet'in resmi hesabını kısıtladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteor yağmurunu Bursa'da izlediler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde binlerce kişi "Perseid meteor yağmuru"nu gözlemledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 10:21, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:24
Yazdır
Meteor yağmurunu Bursa'da izlediler

Sosyal medya aracılığıyla organize olan yaklaşık 20 bin kişi, Karacabey Belediyesinin ev sahipliğinde Yeniköy Sahili'nde buluştu.

Çeşitli illerden de yoğun katılımla gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.

Alanında uzman çeşitli kişiler de programda sunumlarını ve konuşmalarını yaptı.

Saat 23.00'da Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatıldı, tamamen karanlık ortamda gökyüzü izlendi.

"ULUSLARARASI BOYUT KAZANDIK"

Doğa fotoğrafçısı ve programı organize eden Alper Tüydeş, gazetecilere, bu yıl katılımın çok yoğun olduğunu söyledi.

Etkinliğin 5 yıldır devam ettiğini ve festival boyutuna geldiğini belirten Tüydeş, "Her sene şımarmadan, mütevazi şekilde eksiklikleri tamamlayarak ailelere ulaşabilecek seviyede düzenliyoruz. Hem bölge hem de Bursa için tanıtım fırsatı oluyor. Nasa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Umut Yıldız gibi önemli konuklarımız da oluyor." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tüydeş, şöyle konuştu:

"Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Uluslararası bir boyut kazandık. Türkiye'nin en büyük gözlem etkinliği diyebiliriz. Bu kadar düzenli ve çok sayıda kişiyi alanda sorunsuz ağırlayarak büyük bir başarıyla imza atıyoruz. Geçen yıl 15 bine yakın kişiyi ağırlamıştık. Bu yıl yaklaşık 20 bin kişiyi ağırladığımızı tahmin ediyoruz. Eşsiz bir ortamda gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşatıyoruz."

Ailesiyle etkinliğe katılan Fatih Ortabağ, atmosferin çok güzel olduğunu dile getirdi.

İlk kez geldiklerini ve heyecanlı olduklarını anlatan Ortabağ, "Bu kadar katılımın yoğun olacağını ve güzel gideceğini beklemiyorduk. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle hepimiz bu alana ilgi duymaya başladık. Çocuklarımızla beraber o yüzden de gelmek istedik. Mutluyuz ve keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Arda Gürses ise 5 yıldır etkinliğe aralıksız geldiğini belirterek, her sene etkinliğin üstüne koya koya gitmesinin keyifli olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber