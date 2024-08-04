Sınavı AK Parti il başkanının çaycısı ve şoförü kazandı

AK Parti iktidarının kamu kurumlarına liyakatsız işe yerleştirmelerinin son örneği Çorum'da yaşandı. Bin 837 kişinin başvurduğu sınavda işe yerleşen 3 kişinin kimliği 'pes' dedirtti.

Çorum Valiliği İl Özel İdaresinde çalışmak üzere 57 kontenjan için açılan sınava bin 837 kişi başvurdu. Sınavı AK Parti İl Başkanının şoförü ile çaycısı kazandı. İki personel İl Özel İdaresinde vidanjör ve pick-up şoförü olarak çalışacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Çorum mitinginde afişleri hazırlayan kişinin oğlu da İl Özel İdaresinde işe yerleşti.

TORPİLLE İŞE ALDILAR

İddiaları gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın işe yerleştirmelerdeki tutumunu eleştirdi. Tahtasız yaptığı açıklamada "Alımların noter huzurunda ve kurayla yapılması için çağrıda bulunduk ancak kabul edilmedi. Personel torpille işe alındı'' dedi. Tahtasız şunları söyledi:

"AK Parti İl Başkanlığı'nın çay ocağında çalışan kişi ile İl Başkanı'nın şoförü işe başladı. Çorum Valisi ve İl Özel İdare Müdürü torpilli işe alımları iptal etmeli. Çorum'da en iyi araç kullanan, en kalifiye ehliyete sahip ve en tecrübeli olan AK Parti İl Başkanı'nın şoförü ile çaycısı mı? Çaycı vidanjörden ne anlar diyorum ama bunlar yakında müdür de olur."