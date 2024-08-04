Atatürk'ün mirası Savarona denizle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada restorasyonun ardından Savarona'nın devlet ve hükümet başkanlarını ağırlamak için kullanılmaya başlanacağını söylemişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da TCG Savarona'da inceleme ve denetlemelerde bulunduğu söylendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu." denildi.

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