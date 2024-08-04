Jose Mourinho kadroda rotasyona gidiyor

Öte yandan Mourinho, Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek'e görev verecek. Haberde Dusan Tadic'in Lille maçında merkeze kaydırılacağı belirtildi. Forvet bölgesinde ise yine Edin Dzeko forma giyecek.

Portekizli teknik adam, bir diğer yeni transfer Youssef En-Nesyri'yi ise maç kadrosuna alacak.

Lugano maçının ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanan Mourinho, en büyük değişimi orta saha kurgusunda yapacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçın kadrosunu şekillendiriyor.

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