Türk öğrencilerin geliştirdiği proje 'Grand Prize Ödülü' getirdi

SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Kabine, yarın yoğun gündemle toplanacak
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Apartman ve sitelerde yeni dönem
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Gözler yarın açıklanacak temmuz enflasyonunda
Maliyeden rekor vergi cezası
Maliyeden rekor vergi cezası
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
Hac ön kayıtları yarın başlıyor
KPSS maratonu bitiyor
KPSS maratonu bitiyor
YKS'de tercih dönemi için son gün!
YKS'de tercih dönemi için son gün!
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı: İşte yeni görevler
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Kiralık ev fiyatları yüzde 30 artabilir
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Polise yüz tanımalı yaka kamerası geliyor
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Evden eve nakliyat cep yakıyor: Fiyatlar bir yılda yüzde 120 arttı
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Adaylar dikkat! YKS tercih süresi yarın doluyor
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
Ziraat Bankası ve Halkbank zarar ettiklerine dair iddiaları yalanladı
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Kayınvalide ve kayınbabaya 'anne, baba' demeyene kötü haber
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
Belediyelerin SGK borçlarının tahsilatında süreç nasıl işliyor?
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
TESK Başkanı Palandöken: Zam yapıldıkça enflasyon artar
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler temmuz enflasyonunda: Ekonomistler ne bekliyor?
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Ehliyet sınavlarında düzenleme: Süre uzadı, park manevrası değişti
Naci Görür'den Bursa uyarısı
Naci Görür'den Bursa uyarısı
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
MEB'den yeni adım: Spor ortaokulları açılıyor
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Doğalgaza zam 5 yılda yaklaşık yüzde 500'e dayandı
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Erdoğan işaret fişeğini yakmıştı! AK Parti sahayı boş bırakmıyor
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
Heniyye suikastının sırları 140 dakikada gizli!
İran'dan misilleme gelecek iddiası
İran'dan misilleme gelecek iddiası
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Dervişoğlu'ndan Instagram'a erişimin engellenmesi kararının iptali için dava
Ana sayfaHaberler Spor

Türk öğrencilerin geliştirdiği proje 'Grand Prize Ödülü' getirdi

Türk öğrencilerin yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimine katkı sağlayacak proje, Avrupa'da birincilik, dünya çapında Grand Prize Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 13:06, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 13:09
Yazdır
Türk öğrencilerin geliştirdiği proje 'Grand Prize Ödülü' getirdi

Türkiye'de Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı altında düzenlenen Bilişim Akademisi, şirket tarafından bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Bilişim Yarışması da şirketin düzenlediği eğitim ve yarışmaları arasında global ölçekte en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üç Türk öğrenci, bu yarışmaya, yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak mobil uygulama projesiyle katıldı.

EdusynTech ekibinin "DysTherapy" adını verdikleri proje, Huawei tarafından İstanbul'da düzenlenen Bilişim Yarışması'nın Avrupa etabında birincilik, Çin'de düzenlenen global etabında da Grand Prize Ödülü'ne layık

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber