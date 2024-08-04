Türk öğrencilerin geliştirdiği proje 'Grand Prize Ödülü' getirdi

Türkiye'de Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı altında düzenlenen Bilişim Akademisi, şirket tarafından bilişim ve teknoloji alanında nitelikli insan kaynağı oluşturulması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Bilişim Yarışması da şirketin düzenlediği eğitim ve yarışmaları arasında global ölçekte en önemlilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üç Türk öğrenci, bu yarışmaya, yapay zeka kullanarak geliştirdikleri ve disleksili çocukların eğitimlerine katkı sağlayacak mobil uygulama projesiyle katıldı.

EdusynTech ekibinin "DysTherapy" adını verdikleri proje, Huawei tarafından İstanbul'da düzenlenen Bilişim Yarışması'nın Avrupa etabında birincilik, Çin'de düzenlenen global etabında da Grand Prize Ödülü'ne layık