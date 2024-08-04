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Terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasında olduğu ileri sürülen 17 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 14:20, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:21
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Terör örgütünün gençlik yapılanması faaliyetleri iddianamede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 17 şüphelinin, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları olan "Özgür Öğrenci İnisiyatifi" ve "Demokratik Öğrenci Meclisi" isimli yapı ve oluşumlar etrafında örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin, sözde KCK yürütme konseyi başkanı Duran Kalkan ve Kültür ve Sanat Komitesi üyesi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan ve kuruluşu örgütün sosyal medya hesaplarından duyurulan sözde "Demokratik Öğrenci Meclisi" adına Türkiye'de eylem yaptıkları aktarıldı.

Şüphelilerin özellikle büyükşehirlerdeki üniversitelerde faaliyet yürüttükleri belirtilen iddianamede, terör örgütünün sözde flamalarıyla örgüt elebaşının posterlerinin açıldığı toplantılara katıldığı belirlenen şüphelilerin, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine sloganlar attıkları tespitine yer verildi.

Dağ kadrosuna katılımları sağlıyorlar

İddianamede, özellikle üniversitelerde faaliyet yürüten sözde gençlik yapılanmasının, büyükşehirlerdeki üniversite öğrencilerine titizlikle yaklaştıkları, terör örgütünün ideolojisini aşıladıkları, örgütün kırsal alanına katılımların sağlanması amacıyla çalışma yaptıkları kaydedildi.

Şüphelilerin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da örgütsel toplantı ve etkinlik düzenledikleri anlatılan iddianamede, bu etkinliklerde salona, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asıldığı, örgüt mensuplarının yüceltildiği, "gerilla marşı" olarak bilinen sözde marş eşliğinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için saygı duruşunda bulunulduğu anlatıldı.

Talimat PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden

Şüphelilerin, sözde Demokratik Öğrenci Meclisi adı altında "Ankara Demokratik Üniversite İnisiyatifi" olarak lanse edilen PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüklerine işaret edilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"PKK/KCK silahlı terör örgütünün 1987 yılında oluşturduğu gençlik yapılanmasının zaman içerisinde değişik ad ve isimler aldığı, soruşturma dosyası kapsamında PKK terör örgütü öncülüğünde sol tandanslı bir kısım silahlı terör örgütleriyle eylem birlikteliği amacıyla 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) terör örgütü bünyesinde toplandıkları hususu da göz önüne alınarak, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının ve diğer terör örgütleriyle bağlantıları bağlamında eylem ve faaliyetlerini 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' isimli yapılanma adıyla yürüttükleri tespit edilmiştir.

Son süreçte, PKK terör örgütü şehirlerde gençlik yapılanması olan Demokratik Öğrenci Meclisi adıyla faaliyet yürüttüğü, kuruluşlarının isim ve ad değişikliklerinin, eylem ve faaliyetlerin, terör örgütünün amaç ve ideolojisi doğrultusunda, örgütün üst kadrolarından gelen emir ve talimatlarla yapıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin 'Demokratik Öğrenci Meclisi' ve 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' adı altındaki yapılanmalar etrafında organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri bu eylemlerindeki süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk dikkate alındığında örgüt hiyerarşisine dahil oldukları ve üzerlerine atılı bulunan 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işledikleri belirlenmiştir."

İddianamede, sanıklar Abdülkadir B, Aynur B, Busenur Ö, Diyar Hatip B, Evindar B, Fatma Ç, Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O, Feyza Helin K, Hüseyin S, Mustafa Y, Nujin Ç, Şehmus A, Ümit B. ve Zübeyde K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca sanıklardan Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O. ve Zübeyde K'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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