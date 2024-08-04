Irak ve Suriye'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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