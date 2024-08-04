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Gümrük Muhafaza ekiplerinden rekor: 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda pudraya emdirilmiş vaziyetteki 2,2 ton metamfetamine el koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ağustos 2024 14:50, Son Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:50
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden rekor: 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesiyle Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan ülkeye gelen tır mercek altına alındı.

Araçta yapılan denetim ve kontroller sonucu, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testlerinde toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi. Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2,2 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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