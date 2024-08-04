Mangal yakarken üzerine ateş sıçradı; yolda kalp krizi geçirerek öldü

Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, ilçede işlettiği düğün salonunun bahçesinde arkadaşlarıyla mangal yapmak istedi.

Mangalı tutuşturmak için jel yakıt kullanan Yapıcı, elindeki bidonun alev alarak patlaması ve alevlerin üzerine sıçraması sonucu yanmaya başladı. Bunun üzerine Yapıcı, arkadaşlarının da yardımıyla üzerindeki kıyafetleri çıkardı.

Çevredekiler, çıkarılan kıyafetleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Yapıcı, olayın ardından hastaneye giderken kalp krizi geçirdi.

Yapıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Turan Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.